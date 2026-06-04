仕事帰りのAさんは、コンビニでコーヒーのＲ（レギュラー）サイズを注文したものの、疲れで頭がぼーっとしていたのか、コーヒーマシンを操作する際に誤ってＬ（ラージ）サイズのボタンを押してしまった。 【写真】水のペットボトルと間違ってコンビニで購入「2口目で完全に水じゃないと分かった」 カップに溢れんばかりに注がれるコーヒーを見て「しまった！」と思ったが