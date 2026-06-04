スタンフォード大学ロースクールの法学教授が主導した研究により、学生からの質問には人間の法学教授よりもAIの方がうまく答えられるとの結果が示されました。さらに、回答が誤解を招くあるいは有害なものであると判断される割合も、AIの方が人間の教授よりも低かったと報告されています。Law Professors Prefer AI Over Peer Answers - Journal Article - Stanford Law Schoolhttps://law.stanford.edu/publications/law-professo