◇インターリーグカブス―アスレチックス（2026年6月4日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が4日（日本時間5日）、本拠シカゴで行われたアスレチックス戦に先発。0-2で迎えた6回に不運なランニング本塁打を許した。6回に2点目を失い、なお2死二塁の場面だった。ランゲリアーズが中堅後方に高々と飛球を放ったが、これを中堅手の「PCA」ことピート・クローアームストロングが完全に見失って両手を広げ、自身の後方にポト

◆カブス・アームストロング、平凡な飛球を見失うシーン Shea Langeliers’ second homer of the night is an inside-the-parker! pic.twitter.com/F9gTfusTZw — MLB (@MLB) June 5, 2026