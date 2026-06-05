◇インターリーグカブス―アスレチックス（2026年6月4日シカゴ）カブス今永昇太投手（32）が4日（日本時間5日）、本拠シカゴで行われたアスレチックス戦に先発。0-2で迎えた6回に不運なランニング本塁打を許した。6回に2点目を失い、なお2死二塁の場面だった。ランゲリアーズが中堅後方に高々と飛球を放ったが、これを中堅手の「PCA」ことピート・クローアームストロングが完全に見失って両手を広げ、自身の後方にポト