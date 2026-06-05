北海道千歳市で女性が包丁で刺され死亡した事件で、逮捕されたインドネシア国籍の男は、駆け付けた警察官の目の前で女性を刺していたことがわかりました。インドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者は６月４日午後９時すぎ、千歳市信濃１丁目の住宅街で、知人とみられるスリ・ラハユさんの腹を包丁で刺し、殺害しようとした疑いです。ラハユさんは病院で死亡が確認されました。駆け付けた警察官やラハユさんの知