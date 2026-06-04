「スパイダーマン」シリーズなどで知られる俳優のトム・ホランドが、バラエティ番組「サタデー・ナイト・ライブ(SNL)」のホストを度々断っている理由は、自身のディスレクシア(学習障害のひとつ)を心配しているからだという。有名人がゲスト司会を務める同番組から何度もアプローチされているというトムだが、読み書きに困難を抱える学習障害を抱えているため、急な脚本変更のスピード感や直前に