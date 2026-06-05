作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が4日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。この日共演したタレント・タモリ（80）との出会いについて語った。秋元氏はタモリに会うのは、タモリが司会を務めていた「森田一義アワー笑っていいとも！」で共演して以来だと言い「12、13年前ですかね」と語った。「タモリさん僕を覚えてますか？一番初めにタモリさんの『オールナイトニッポン』