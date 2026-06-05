国際サッカー連盟（FIFA）は現地時間5日、FIFAワールドカップ2026における試合前セレモニーの新構想を公式サイト上で発表した。インファンティーノ会長によると、北中米W杯で大きく変更となるのは国歌斉唱。これまでは両チームの先発選手がピッチサイドに並んで国歌を歌い、控え選手はベンチで起立した状態だった。だが、新構想では先発選手と控え選手は選手紹介の際にともにセンターサークルへと並び、国歌斉唱も一緒にセンタ