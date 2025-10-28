°¦»Ò¤µ¤ÞÉðËµ³¼ê¤Ë¡Ö¤É¤³¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¿¼¹È¤ÎÁõ¤¤¤Ç½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ë¤´»²²Ã¡¡¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÏºÊ¡¦º´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¤Ë
Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¼çºÅ¤µ¤ì¤ë½©¤Î±àÍ·²ñ¤¬28Æü¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ÇºÅ¤µ¤ì¡¢³Æ³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ê¤ÉÌó1800¿Í¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å2»þÁ°¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¿¼¹È¤ÎÁõ¤¤¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¹ÄÂ²Êý¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤Þ¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ê¤É¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ³¼ê¤ÎÉðË¤µ¤ó¤È¸µ²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤ä¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÎØÅçÅÉ¤Î¿¦¿Í¤Ç¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î»³´ß°ìÃË¤µ¤ó¡¢¸µÆâ³Õ¿³µÄ´±¤Î¿·¸¶¹ÀÏ¯¤µ¤ó¤ÈµÆÃÓÅí»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ê¤É¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÁ´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¸µÍý»öÄ¹¤ÎÀÐÌîÉÙ»Ö»°Ïº¤µ¤ó¤Ë¼êÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢ÉðË¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¡£
ÉðË¤µ¤ó¡§
Ä¹Ç¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Å·¹Ä¾Þ¤Ë»ä¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢13¾¡¤«14¾¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£º£½µËö¤âÅ·¹Ä¾Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
1Æü¤Ë²¿¥ì¡¼¥¹¤â¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÉðË¤µ¤ó¡§
Â¿¤¤»þ¤Ï10²ó¤¯¤é¤¤¾è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
10²ó¤â¡ÄµÓ¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤·¤½¤¦¡£¤·¤«¤â»þÂ®60¡©
ÉðË¤µ¤ó¡§
¡Ê»þÂ®¡Ë60¡Á70¥¥í¶á¤¯½Ð¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¢¤Î»ÑÀª¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º»ä¤«¤é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÉðË¤µ¤ó¡§
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖÈè¤ì¤ë¤Î¤ÏÂÀ¤â¤â¤Î¡Ä¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡§
¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤´³èÌö¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤Î¤â¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ±ñÆâ¤ò½ä¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤ÈÏÂ¤ä¤«¤Ë´¿ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðË¤µ¤ó¡§
Å·¹Ä¾Þ¾è¤ë¤è¤ê¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤È¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£