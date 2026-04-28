「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）競馬界のレジェンド・武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が２７日、東京の銀座三越で自身の騎手生活４０周年を記念した特別展「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」（４月２８日〜６月１５日まで同所で開催）のプレス内覧会に出席した。先週土日連続で重賞Ｖを決めたレジェンドは、アドマイヤテラとのコンビで歴代最多となる９度目の春盾制覇に意欲。飽くなき探究心と情熱を胸に、