４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のメンバー・ＳＵＺＵＫＡが雰囲気ガラリの姿を見せた。

アニメーション映画「迷宮のしおり」に出演するＳＵＺＵＫＡ。２７日に東京・日比谷で行われた第３８回東京国際映画祭のオープニングイベントに参加した。

ドレッシーなブラックの衣装は、「新しい学校」の象徴でもあるセーラー服の要素を取り入れたデザイン。また、おなじみの丸メガネではなく、フレーム大きめのスクエア型。顔の印象もガラリと変えた。

この姿を見たネットは「新しいメガネ！」「衣装だけでなく、メガネも違うね」「おおおー！やはりメガネ違う！」「ＳＵＺＵＫＡありえん美しさでやばい…」「ほんと綺麗」「東京国際映画祭のＳＵＺＵＫＡ キャットアイのメガネに赤リップ赤ネイルがクールですごく素敵だな〜パンツスタイルもＳＵＺＵＫＡの良さが生きてて新鮮」と、普段と違う雰囲気にくぎ付け。

また「一瞬黒セーラー？かと思ったらジャケット！？てか足なが！笑 後ろにヒラヒラ？しかもメガネちゃう！情報量！！笑」「この衣装ＳＵＺＵＫＡちゃんめちゃカッコいいアニメキャラみたいすぎる。メガネからブーツまで全部かっこいよすぎる」「普段、白のセーラー服に丸メガネの印象が強いけどやっぱりＳＵＺＵＫＡさんはなんでも似合うわ」「どうしよう、どストライクに好き。とってもとっても衣装似合っててびっくりした…」「きゃぁぁぁぁぁカッコイイ！！！！！」「脚長すぎて声出た」「すーちゃん！今までには無いスタイルも似合いすぎてて、可愛くて愛おしい！！！大好き！！」とファンの興奮は止まらなかった。