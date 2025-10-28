・放電精密が急騰で新値街道を快走、防衛関連の高成長株として存在感高める

・ファインシンが破竹の８連騰、トヨタ系で電動関連部品の技術力評価と収益上振れ期待

・和心は年初来高値更新、かんざし屋ｗａｒｇｏの日次売上が過去最高を記録

・メタウォータはマド開け急伸、今期業績・配当予想を上方修正

・ニデックが一時Ｓ安、特別注意銘柄指定で日経平均から除外へ

・正興電が上値追い加速し４年半ぶり２０００円台回復、１～９月期営業３３％増益と好調極める

・ＤＭＳが７日続伸、新規受注促進奏功し２６年３月期業績予想を上方修正

・キヤノンが大幅反落、米関税政策の影響などで２５年１２月期利益予想を下方修正

・ソフトバンクＧ、アドテストは強弱拮抗、日経平均一段の上値追いは両銘柄の値動き次第に

・イビデンに大量の買い注文、日経平均への採用でパッシブ系資金の流入期待膨らむ



