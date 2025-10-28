俳優イ・ビョンホンが「2025大韓民国大衆文化芸術賞」で「宝冠文化勲章」を受勲した。韓国の文化体育観光部と韓国コンテンツ振興院は23日、ソウル市内の国立劇場で「2025大韓民国大衆文化芸術賞」授勲式を開き、大衆文化芸術発展に寄与した功労者に文化勲章および政府表彰を授与した。

宝冠文化勲章は、韓国政府が文化および芸術の発展に明確な功績を立てた者に授与する3等級文化勲章で、金冠、銀冠に次ぐ高い地位を持つ。91年にデビューしたイ・ビョンホンはこれまで映画とドラマで深くて広い演技を見せてきた。日本でも人気を集め、韓流を広めた実績がある。

最近はパク・チャヌク監督の新作「どうしようもない」で、ベネチア映画祭、トロント映画祭、ニューヨーク映画祭などに参加し、グローバル舞台で存在感を証明した。トロント映画祭では特別功労賞、ニューポートビーチ映画祭ではアーティスト・オブ・ディスティングション賞を受賞し、韓国俳優として新しい道しるべを立てた。

イ・ビョンホンは「良い作品に出会って映画祭で受賞した経験は何度もあったが、勲章を受けることになると思うと、変な気分だった。雄大な使命感を持って演技を始めたのではなく、ただ映画と自分の仕事が好きで走ってきただけなのに、あまりにも大きな栄誉と栄光をいただくことになり、照れくさい気持ちになったりもする」と話した。

また「今年1年は、特に海外で多くの観客とファンに直接会い、Kコンテンツの地位がどれほどすごいかを肌で感じた。韓国人として、大衆芸術をする人間として大きな自負心を感じた1年だった。この勲章は個人の成就を超えて今後さらに熱心に演技し、韓国文化が世界舞台でより一層輝くように努力しろという意味で受け入れます。深く感謝します」と頭を下げた。