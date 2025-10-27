『ウマ娘』キタサンブラック役の声優・矢野妃菜喜　1st写真集が発売決定

声優・矢野妃菜喜のファースト写真集（イマジカインフォス）が2026年3月5日に発売される。

10月26日に開催された『矢野妃菜喜 5th Anniversary TALK & LIVE TOUR「Happy! Next Key!」』愛知公演にて、本写真集の発売が発表された。

2026年の矢野さんの誕生日に発売となる本写真集の撮影地は写真集ロケ地の王道・沖縄。南国らしく爽やかで開放感のあるカットから、飾らない自然体、アンニュイな表情などファースト写真集ならではのシチュエーションや衣装が満載。幼少期から芸能活動を始め、アイドル・女優・声優・アーティストとさまざまなジャンルで活動の幅を広げてきた彼女の多様なカットが収録される。

本写真集の発売に合わせて矢野妃菜喜は「ずっと写真集を出すか、喜んでもらえるのかなとかいろいろ迷っていたのですが、20代のうちにやりたい！と思ってからこんなに素敵に実現させて頂けてとっても嬉しい気持ちです。今の等身大も大人っぽいものもたくさん写っているかと思います。皆さんに届いてどんな反応があるのか、今からドキドキです！」とコメントしている。

各書店では1予約受付が開始。早期予約キャンペーンも実施されるほか、2026年4月4日、4月5日には発売記念イベントも開催。限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなど各専門店にて限定版／特典付き写真集も発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）