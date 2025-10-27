¡ÚÊÆ¥É¥ë±ß¡Û10·îÂè5½µ¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¡×¡Ú²òÀâ¡§Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û
º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë±ßÁê¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ê¡ÖÃíÌÜ¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Ï¡¢ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ
FRB¤¬³«ºÅ¤¹¤ëFOMC¤Ç¤Ï¡¢9·î²ñ¹ç¤ËÂ³¤¢¥0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò·èÄê¤·¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ëFF¡Ê¥Õ¥§¥Ç¥é¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¥ì¡¼¥È¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¤ò3.75¡ó¡Á4.00¡ó¤Ø°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ïº£½µÈ¯É½Í½Äê¤Î¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸½Ð½ê¡§BloombergÃí¡§24Æü10»þ»þÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡£¡Ê¡ö¡Ë¤ÏÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç¸øÉ½¤¬±ä´ü
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÆüÊÆ²¤À¯ºö¶âÍø¤Î¿ä°Ü½Ð½ê¡§FRB¡¢ECB¡¢ÆüËÜ¶ä¹ÔÃí¡§ÊÆ¹ñ¤ÏFF¥ì¡¼¥È¾å¸Â¡¢¥æ¡¼¥í·÷¤ÏÍÂ¶âŽÌŽ§Ž¼ŽØŽÃŽ¨¶âÍø¡¢ÆüËÜ¤ÏÌµÃ´ÊÝ¥³¡¼¥ë¥ì¡¼¥È
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬°ÍÁ³ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¸ÛÍÑ¤Î²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ECB¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÀ¯ºöÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬»Ä¤ëÃæ¤Ç¤â¥æ¡¼¥í·÷·ÐºÑ¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÏÌÜÉ¸¤Î2¡óÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï3²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æü¶ä¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÌµÃ´ÊÝ¥³¡¼¥ë¥ì¡¼¥È¤ò0.50¡óÄøÅÙ¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ñ¹ç¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÅ¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¾õ¶·¤ä´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿·ÐºÑ¡¦Êª²Á¸«ÄÌ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÀ¯ºö°Ñ°÷¤ÎÂçÀª¸«ÄÌ¤·¡ÊÁ°²ó£··î»þÅÀ¡Ë ½Ð½ê¡§ÆüËÜ¶ä¹Ô¸øÉ½»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®Ãí¡§À¯ºö°Ñ°÷¸«ÄÌ¤·¤ÎÃæ±ûÃÍ¡£Á°Ç¯ÅÙÈæ
²Ã¤¨¤Æ¡¢Íø¾å¤²¤òÄó°Æ¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¹âÅÄ¡¦ÅÄÂ¼¿³µÄ°Ñ°÷°Ê³°¤Ë¤â¹¤¬¤ë¤«ÈÝ¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤Ï¥ª¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¾ò·ï¤Ï³µ¤ÍËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆü¶ä¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢¡ÊÆ¹ñ¸ÛÍÑ¤ÎÃø¤·¤¤°²½¤äÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤ÎºÆÇ³¤Ê¤É³¤³°·Êµ¤¤Î²¼¿¶¤ì¤¬¸²ºß²½¤·¤Ê¤¤¡¢¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È½½Ê¬¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¡¢¤È¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÆü¶ä¤Ï12·î¤Ë¤âÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¢¨Åö¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î±ÜÍ÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ú¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡ÚÊÆ¥É¥ë±ß¡Û10·îÂè5½µ¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¡×¡Ú²òÀâ¡§Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û¡Ù¤ò»²¾È¡Ë¡£