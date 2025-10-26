この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された動画「【週刊最新AIツール&ニュース】Soraのアップデートで大量機能実装予告/ChatGPT搭載のAIブラウザ『ChatGPT Atlas』」にて、AI系インフルエンサーのミライが、ここ1週間で発表されたAIツールの新機能や、世界で注目されるAI関連ニュースについて詳しく語った。



冒頭、ミライは「オープンAIの動画生成AIモデル、Sora 2に、ペットの犬やぬいぐるみなどのキャラクターの登場する機能の実装が近い」と最新情報を発信。動画編集機能や、動画生成の審査基準緩和、動作の高速化、「Androidアプリも近日中にリリースされる」とアップデート内容にも触れた。また、「ChatGPT搭載のAIブラウザ『ChatGPT Atlas』」の機能や、Windows/iOS対応の展開予告も伝え、今後追加されるエージェントモードや広告ブロッカーに関して「日本語の入力不具合も修正予定」と独自情報を示した。



このほか、マイクロソフトCopilotやGoogle AI Studio、OpenAIのChatGPTプロジェクト共有機能、Sunoの新ボーカル生成モデル、Claude CodeのWeb＆iOSアプリ化、Qwen ChatのDeep Research強化、Viduの動画AI新モデル、Gensparkのアプリ生成、LTX-2の4K動画対応、Hunyuanによる3D空間生成、Grokの動画アップスケール、「幅広いAIツールの実用的なアップデートを整理」しながら実演付きで紹介した。



特に話題となったのは、米国労働組合サグアフトラとOpenAIの「ディープフェイク対策」や、日本向けのAI経済成長提案、投資銀行バンカー100人がAIの学習データづくりに参加した話、Meta社AI部門の600人削減、「超知能AI」の開発禁止を求める2万人の署名など。ミライは「超知能は人類の文明システムを破壊する可能性があり、全く必要ない」と、署名者ハラリ氏の言葉も交えAI社会のリスクを示唆。「Googleが量子コンピューターで世界最高のスーパーコンピューターを1万3000倍上回る性能を見せたこと」などの快挙も挙げ、「医療や材料科学など分野の応用が期待できる」と述べた。



また、OpenAIによるAIアシスタントSKYの買収、YouTubeでのAI生成動画の顔肖像検出機能実装など、業界の激動も伝え、「AIは今後も爆速で進化していく。興味がある方はぜひ自分でも使って確かめてほしい」と動画を締めくくった。