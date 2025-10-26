今週の【重要イベント】日米首脳会談、FOMC、日銀金融政策決定会合 (10月27日～11月2日)
―――――――――――――――――――10月27日 (月) ――
◆国内経済
・9月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・9月外食売上高 (14:00)
★トランプ米大統領が来日 (～29日)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国1-9月工業企業利益 (10:30)
・ドイツ10月Ifo景況感指数 (18:00)
・ユーロ圏9月マネーサプライM3 (18:00)
・米国9月耐久財受注 (21:30)
・米国2年国債入札
・米国5年国債入札
【海外決算】
[欧]NXPセミコンダクターズ 、[韓]ポスコ・ホールディングス
◆新規上場、市場変更 など
〇リビン・テクノロジーズ <4445> [東証Ｇ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
―――――――――――――――――――10月28日 (火) ――
◆国内経済
★日米首脳会談
◆国際経済ｅｔｃ
・トルコ市場休場
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目
・ドイツ11月Gfk消費者信頼感 (16:00)
・米国8月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)
・米国8月FHFA住宅価格指数 (22:00)
★米国10月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)
・米国10月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)
・米国7年国債入札
【海外決算】
[米]ビザ 、ユナイテッドヘルス・グループ 、ネクステラ・エナジー 、コーニング 、ペイパル・ホールディングス 、ユナイテッドパーセルサービス /[仏]BNPバリパ/[ス]ノバルティス
―――――――――――――――――――10月29日 (水) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合 (1日目)
・10月消費動向調査 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・トルコ、香港市場休場
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国9月卸売在庫 (21:30)
・米国9月中古住宅販売成約指数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (30日3:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (30日3:30)
・カナダ中銀が政策金利を発表
・APEC (アジア太平洋経済協力会議) 閣僚会議 (韓国・慶州、～30日)
・オランダ総選挙
・タンザニア大統領選
【海外決算】
[米]★マイクロソフト 、★メタ・プラットフォームズ 、★アルファベット 、キャタピラー 、サービスナウ 、ベライゾン・コミュニケーションズ 、ボーイング 、スターバックス 、イーベイ 、MGMリゾーツ・インターナショナル /[英]GSK /[独]メルセデス・ベンツ・グループ、アディダス/[欧]エアバス/[韓]SKハイニックス
◆新規上場、市場変更 など
〇フジコピアン <7957> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)
〇Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <5889> ：東証Ｓ→東証Ｐ
―――――――――――――――――――10月30日 (木) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・9月建機出荷 (13:00)
★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)
・経済・物価情勢の展望 (展望レポート)
・自動車関連見本市「ジャパンモビリティショー」開幕 (東京ビッグサイト、～11月9日)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ10月失業率 (17:55)
・ドイツ7-9月期GDP (18:00)
・ユーロ圏7-9月期GDP (19:00)
・ユーロ圏9月失業率 (19:00)
・ユーロ圏10月消費者信頼感[確報値] (19:00)
・ユーロ圏10月景況感指数 (19:00)
★米国7-9月期GDP (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・ドイツ10月消費者物価指数 (22:00)
★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (22:15)
★ラガルドECB総裁が記者会見 (22:45)
★米中首脳会談 (韓国)
【海外決算】
[米]★アップル 、★アマゾン・ドット・コム 、イーライ・リリー 、マスターカード 、メルク 、ギリアド・サイエンシズ 、コムキャスト 、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ 、インターコンチネンタル・エクスチェンジ 、ロブロックス 、フォックス /[独]フォルクスワーゲン/[韓]サムスン電子、LGディスプレイ
◆新規上場、市場変更 など
〇アヲハタ <2830> [東証Ｓ]：上場廃止
〇ザッパラス <3770> [東証Ｓ]：上場廃止
―――――――――――――――――――10月31日 (金) ――
◆国内経済
・10月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
★9月完全失業率 (8:30)
★9月有効求人倍率 (8:30)
★9月鉱工業生産 (8:50)
・9月商業動態統計 (8:50)
・9月自動車輸出実績 (13:00)
・9月住宅着工件数 (14:00)
・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)
・2年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン市場休場
★中国10月製造業PMI (10:30)
・中国10月非製造業PMI (10:30)
・ユーロ圏10月消費者物価指数 (19:00)
★米国9月個人所得 (21:30)
★米国9月個人消費支出 (21:30)
・米国7-9月期雇用コスト指数 (21:30)
・米国10月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)
★APEC (アジア太平洋経済協力会議) 首脳会議 (韓国・慶州、～11月1日)
【海外決算】
[米]エクソン・モービル 、アッヴィ 、シェブロン 、リンデ
―――――――――――――――――――11月 1日 (土) ――
特になし
―――――――――――――――――――11月 2日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・米国が冬時間入り
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース