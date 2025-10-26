小室ファミリー全盛期はたった3年間だった！ 90年代、前代未聞のブームを終わらせた意外なアーティストの名前

trf、華原朋美、H Jungle With t、globe――1990年代の音楽シーンを席巻した「小室ファミリー」。そのブームはいつから始まり、なぜ終わったのか。多くの人が終焉の理由に宇多田ヒカルやつんく♂プロデュースのアーティストといったライバルの台頭を挙げるが、データを詳しく見ると、その説は当てはまらない。実は、永遠に続くかに見えたブームを終わらせたのは、ある意外なアーティストの行動だった。





「小室元年」はいつから？

ミラッキ著『90年代J-POP なぜあの名曲は「2位」だったのか』より抜粋・再構成して、詳しく解説する。

90年代の日本の音楽シーンを語る上で欠かせないのが「小室ファミリー」の存在だ。小室哲哉がプロデュースするグループ、歌手がヒットを連発し、チャートを席巻していた時期があった。ファンでなくてもテレビ、ラジオ、街の中……あらゆる場所で毎日曲を耳にし、テレビや雑誌などで姿を目にする機会が多かった。そのため、当時うんざりしていた人ほど「90年代はずっと小室ファミリーが流行っていた」という印象を持っているかもしれない。

しかし、チャートのトップ集団に小室ファミリーが名を連ねた時期は、90年代の半分にも満たない。

小室ファミリーの歴史がはじまる「小室元年」は「1994年」としたい。観月ありさ『TOO SHY SHY BOY！』（92年）のプロデュース、東京パフォーマンスドールのプロデュース、さらに自身のイニシャルが入ったグループ「TK RAVE FACTORY」ことtrfの結成・CDデビュー、いずれも92年から93年にかけての出来事だ。この時点で音楽プロデューサーに専念する準備をはじめていたが、自身がメンバーでもあるTMNは存続していた。

そして94年、小室のターニングポイントとなる出来事が次々と起こる。TMNのラストライブが行われたのが94年5月、trfの『BOY MEETS GIRL』の発売が6月、篠原涼子の『恋しさと せつなさと 心強さと』の発売が7月、売り上げ200万枚を超える大ヒット曲『WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント～』が生まれるきっかけとなった音楽番組『HEY！HEY！HEY！ MUSIC CHAMP』（フジテレビ系）のスタートが10月。

すべてのきっかけは94年にあった。以上の事からこの年を「小室元年」にしたいというわけだ。

その翌年には「小室ファミリー」が出そろった。H Jungle With t、globe、華原朋美がそろって95年にデビュー。小室による安室奈美恵のプロデュースがはじまったのもこの年だ。

当時の音楽雑誌を紐解くと〝小室ファミリー〟というワードが最初に確認できたのは95年7月。8月開催のイベント『avex dance matrix'95 TK DANCE CAMP』の記事に「〝小室ファミリー〟が大集合‼ 小室哲哉の新ユニット〝GLOBE（グローブ）〟の初お披露目*1」とあった。trf、観月ありさ、篠原涼子、H Jungle With tなど、小室がプロデュースを手掛けたアーティストそろい踏み。このイベントのタイミングで〝小室ファミリー〟という名称が定着していったものと思われる。

チャートで1位から5位まで独占

ちなみに94年の段階で、小室の目の前で〝ファミリー〟という単語を発した人物がいる。

『HEY!HEY!HEY!』のMC、ダウンタウンの松本人志だ。

番組に小室と篠原涼子が出演した際、浜田雅功が「小室さん、ミリオンお願いします！」と頭を下げ、自らをプロデュースするように要望。そんな浜田に向かって松本は「うちらは坂本龍一ファミリーやないか」とツッコミを入れた。

この年の夏、ダウンタウンが「GEISHA GIRLS」の名義で、坂本龍一プロデュースでCDを出していた流れがあったのである。その時、松本の脳裏に浮かんでいたのは、80年代に存在した〝横浜銀蝿ファミリー〟や萩本欽一の〝欽ちゃんファミリー〟といった「絶対的なトップがいて、そのもとに様々なタレントが集まる」という構図だったのかもしれない。この時小室は、自身のプロデュース業について「trfと篠原涼子で手一杯」と語っていたが、松本が発した「ファミリー」化するまでに時間はそうかからなかった。

95年に小室ファミリーが出そろい、96年の4月には小室プロデュースのアーティストがオリコンシングルチャートで1位から5位までを独占するに至った。そして97年1月1日には小室ファミリーや小室に楽曲提供してもらった歌手が集結したTK PRESENTS こねっとによる『YOU ARE THE ONE』を発売。

小室プロデュースのシングルで最後のミリオンセラーとなった華原朋美の『Hate tell a lie』が発売されたのはこの年の4月。そして翌98年、小室プロデュースの作品が年間シングルチャートでトップ30以内にひとつも入らないという衝撃の結末を迎えた。

2017年、『マツコの知らない世界』（TBS系）に出演した小室は、引退を考えさせられるほど衝撃を受けたアーティストとして宇多田ヒカルの名をあげた。宇多田のデビューは98年の12月。従って「宇多田の登場により、小室中心のチャートが塗り替わった」のではないことを伝えておきたい。

またこの時、90年代のライバルとしてシャ乱Qの「つんく♂」をあげていたが、モーニング娘。が国民的なブレイクを果たす『LOVEマシーン』の発売は99年9月。こちらもやはり「つんく♂が小室ファミリーを倒した」とするのは正確ではない。

98年はTRF（96年にtrfから改名）がセルフプロデュースに移行、華原朋美のプロデュースも最後となり二人の仲は破局。鈴木あみ（現・鈴木亜美）がデビューし、怒濤のシングルリリースをするもミリオンには遠く及ばず。この事実から「小室ファミリー全盛期」は94年夏から97年までの3年強といえる。小室ブームを終わらせたのが宇多田でもつんく♂でもないならば、いったい誰なのか？

小見出し 引導を渡した「真犯人」は？

小室ブームが弱まった97年、ライバルたちの動きを見てみよう。小室元年の94年にブレイクしたMr.Childrenは97年の3月から活動休止、L'Arc～en～Cielも97 年には活動休止期間があった。

LUNA SEAもこの年、メンバー5人がソロ活動を展開していた。DREAMS COME TRUEはエピック・ソニー（現・エピックレコードジャパン）からヴァージン・レコード・アメリカに移籍し、アメリカ進出を視野に入れた活動に入ったため日本のチャートに影響するような活動はしていない。GLAYやSPEEDがブレイクし、紅白歌合戦にも初出場したが「小室ブームに引導を渡した」といった印象はない。

このように考えていくと、小室ブームを終わらせた原因となる存在は「外」にはいない。実は内側、小室ファミリーの中にいた。小室ファミリーのブームを最大化した上で、自らは休止期間に入った人物。そう、安室奈美恵だ。

安室は97年2月、小室プロデュースの楽曲で最大の売り上げを記録したシングル『CAN YOU CELEBRATE？』を発売。日本レコード大賞を2年連続で受賞した（前年は『Don't wanna cry』）。

結婚・妊娠を発表したのは10月のこと。1年間の休業に入った。安室や華原とともに小室ファミリーの中心にいたglobeは、1月発売のシングル『FACE』が1位を獲得したものの、その後4作連続で1位をとり逃している。

前述のとおり、小室プロデュース最後のミリオンシングルとなった『Hate tell a lie』が発売されたのが4月。すでに凋落傾向にあった小室ブームにとどめを刺したのが、安室奈美恵の休業宣言だ。

小室ファミリーに途中参加し、躍進させ、最大のヒットを飛ばした人物だからこそ「替え」がきかなかった。新人をデビューさせることはできても、安室のように「歌唱とダンスの技術を持ち、自らのやりたい音楽を主張し、ファッションやスタイルも憧れられるカリスマ的な存在」は、作りたくても作れるものではない。安室自身もデビュー直後からそのポジションについたわけではなく、数年間の下積み期間があった。

熟成期間を経た安室がファミリーに加わったことで想定以上のブームとなり、円熟の安室が抜けることで想定外の失速となったというのが、「小室ブーム終焉」の真実ではないだろうか。



文／ミラッキ

