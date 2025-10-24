スコットは下半身手術から2週間…復帰の見込みも

ドジャースは24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズの26人ロースターを発表した。緊急手術から復帰が期待されたタナー・スコット投手、マイケル・コンフォート外野手は登録から外れた。家族の事情のためチームを離れたアレックス・べシア投手も登録されなかった。

スコットは地区シリーズ中だった9日（同10日）に下半身の膿瘍（のうよう）除去手術を受け、出場登録を抹消された。昨オフに4年7200万ドル（約106億4000万円）の大型契約で加入。クローザーと期待されたが、今季は61試合登板で1勝4敗23セーブ、防御率4.74。10度のセーブ失敗と信頼を得られず、ポストシーズンではワイルドカードシリーズ、地区シリーズと登板機会はなかった。

通算179本塁打を誇る32歳のコンフォートは、昨年12月に1年1700万ドル（約25億1000万円）でドジャース入り。左の強打者として期待された。しかし、開幕から打撃不振に苦しみ、138試合出場して打率.199、12本塁打、36打点、OPS.638。キャリアワーストの成績に終わった。ポストシーズンでは全シリーズで登録外となった。

べシアは今季チーム2位の68試合に登板。4勝2敗5セーブ、26ホールド、防御率3.02。ポストシーズンでも勝ちパターンで7試合登板で2勝0敗4ホールド、防御率3.86をマークした。球団は前日23日（同24日）に家族の事情のためチームを離れたと発表していた。

ウィル・クライン、エドガルド・エンリケス両投手を登録し、ベン・カスパリウス投手をロースターから外した。韓国出身のキム・ヘソン内野手や大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本3投手は登録。二刀流・大谷を含めて13投手がメンバー入りした。（Full-Count編集部）