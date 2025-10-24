新型シエンタ、買って後悔？納車1ヶ月半で判明した“残念な点”7選をオーナーが辛口レビュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【買って良かった…けど】2025新型シエンタ 内装･外装･加速･燃費･荷室など納車1ヶ月半レポート! ココが✕7つ! | TOYOTA SIENTA HYBIRD Z 2025」と題した動画を公開。納車から1ヶ月半が経過したトヨタ新型シエンタハイブリッドZのオーナーとして、「買って残念だった点」を7つ挙げ、詳細なレビューを行った。
動画の冒頭でワンソク氏は、これから挙げる不満点について「重箱の隅をつつくような細かい不満」であり、「めちゃくちゃ満足している」と前置き。全体的な完成度の高さを強調した上で、あえて見つけたネガティブなポイントを解説している。
7つの不満点の中から、まず「デイライトがない」ことを挙げた。最近のトヨタ車には標準装備されていることが多いが、新型シエンタには設定がなく、オプションでも用意されていない点を指摘。次に、後部座席の「シートバックテーブルが標準では非搭載」であることにも触れた。ファミリーユースを考えると標準で装備されていても良いのでは、との見解を示している。さらに、「灯火類が一部豆球」である点も挙げられた。特にリアのウインカーやルームランプがLEDではない点を惜しいポイントとして紹介した。
その他にも、トリッキーな位置にあるドアグリップや、デジタルインナーミラーの設定がないことなどを挙げつつも、ワンソク氏は「どれも些末なこと」と総括。これらの細かい不満点を差し引いても、新型シエンタは非常に満足度の高い一台であると結論付けた。購入を検討している人にとっては、良い点だけでなく、こうしたリアルな評価も重要な判断材料となるだろう。
