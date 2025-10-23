この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「65歳で必要な老後資金はこれ！新NISAで毎月13万円の不労所得を得るための仕組みについて解説します！」と題した動画で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、老後資金の“現実”と独自の資産取り崩し術「ステップアップ方式」を切り込んで解説した。



鳥海氏は、老後の出口戦略を「定額売却」か「定率売却」かに単純化する風潮を一刀両断。価値観が違うのに戦略が同じで済むはずがないという主張は筋が通る。今を楽しみたい人も、将来の安定を最優先する人も、前提条件が異なれば設計は変わるべきだと断じた。



まず“必要額の出し方”から容赦なく現実に引き戻す。一般論の「月3万4,000円不足」などは参考程度でしかない。直近4年の各年1月1日時点の預金残高を全口座合算で並べ、同期間の手取り収入を年別に記載する。さらに新NISAの投資、保険解約金、リフォーム、車購入などのイレギュラー入出金を仕分けし、残高の増減と手取りから逆算して年間支出をあぶり出す手順だ。高収入世帯ほど支出が膨らみがちという“ありがちな盲点”にも釘を刺す。住宅ローンや仕送りなど将来消える項目は控除して、年金受給後の固定費ベースに合わせ直すのが筋である。



次に、インフレを無視する設計は論外だと警鐘を鳴らす。必要額は概ね1.3～1.4倍を見込むという目安が示され、たとえば「今は月10万円の不足」でも長期視点では月13万～14万円の受け取りが妥当になるというわけだ。そこで金融電卓や資産形成シミュレーションを用い、年5％・25年取り崩しの前提なら「65歳で約2,248万6,000円あれば毎月13万円を捻出できる」という具体例を提示。現在年齢から65歳までの年数と想定利回りを入れれば、毎月いくら積み立てるべきかも即座に逆算できる実務的な段取りである。



本題はここからだ。単純な定額・定率売却は下落局面に弱く、資産寿命を縮めるリスクが大きい。鳥海氏が提案する「ステップアップ方式」は、取り崩しを年齢に応じて段階的に増やす設計だ。たとえば65～74歳は月10万円、75～84歳は月12万円、85～94歳は月14万円といった配分にすると、年5％前提で95歳時点でも数百万円が残る推移が見える。序盤を控えめ（8万円→10万円→12万円）にすれば、資産はさらに粘る。取り崩し額のわずかな差が最終残高を激変させるという“効き具合”が、この方式のキモである。



なお、取り崩しの定額化を選ぶなら、生活費6ヶ月分以上、できれば2年分の現金クッションを別枠で確保しておくという基本も外さない。暴落局面での売却を回避するための最低限の防波堤である。どの方式を選ぶにせよ、数値を当てはめて残高推移を可視化し、自分の価値観に合うラインを探ることが肝心だ。動画では、具体的な入力例と残高の動きが丁寧にたどられているので、設計の勘所を短時間で押さえられるはずだ。



本編では、必要額の算出からインフレ調整、そして取り崩し配分の作り替え方までを一気通貫で確認できる。積立額や取り崩し額を少し動かしたときの資産寿命の変化は、数字で見ると説得力が違う。設計の手触りをつかみたい人は、実際の計算手順と事例を動画で追うと理解が早い。



今回の動画は、老後の取り崩し設計を現実的に見直したい人にとっても非常に参考になる内容である。