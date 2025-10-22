アビイ・ロードのシルエットも！伝説的ロックバンド「ビートルズ」をイメージした江戸切子グラスが新発売

英国の伝説的ロックバンド「THE BEATLES（ザ・ビートルズ）」とコラボレーションした、「THE BEATLES 江戸切子グラス」が発売されました。

本商品は、ビートルズをイメージした江戸切子のロックグラスです。江戸切子は国の伝統的工芸品にも指定されているガラス工芸。光を透過して煌めく美しい表情は、ガラスのアートです。

「THE BEATLES 江戸切子グラス」には、漆黒の色被せガラスに、アビイ・ロードの横断歩道を渡るメンバーのシルエットや楽器のモチーフ、英国のレンガの街並みをイメージした市松模様などが、伝統技法を用いて表現されています。

デザインを細かく見ていきましょう。

グラス正面の上部には、アビイ・ロードの横断歩道を渡る4人のシルエットを、サンドブラストとカットで表現。周囲には、英国のレンガの街並みをイメージした市松模様のカットが施されています。

背面にはアップル・レコードのマーク。グラス下部には、ユニオンジャックをイメージした星文様のカットが連なります。

ジョージのギターのネック、ポールのベースのヘッド、ジョンのギターのピックガード、リンゴのドラムスティック……中央部にはメンバー愛用の楽器のモチーフが、カットとタペストリーという技法を駆使してデザインされています。

グラスの底にはビートルズのロゴ、1〜600のエディションナンバーが刻印されます。

限定600点。ビートルズのロゴ入りの特製桐箱に収めて届けられます。「THE BEATLES 江戸切子グラス」は、PREMICOオンラインショップにて販売中です。

THE BEATLES 江戸切子グラス

(C) 2025 Apple Corps Ltd. A Beatles(TM) Product