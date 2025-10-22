12万回再生され4,000以上の「いいね」を獲得しているのは、爪切りをそっと拒否する黒猫の姿。思わずくすっと笑ってしまうような拒否ぶりを見た視聴者からは「お利口さんですね」「分かってて可愛いです」「理解していて賢い」などのコメントが寄せられています。

【動画：爪切りが苦手な黒猫→爪が『伸びてるねぇ』と指摘されると…】

爪切りは苦手なの

Instagramアカウント「ocha_hota」に投稿されたのは、爪切りが苦手だという黒猫のリンちゃんの様子。「爪切りを嫌がる」と聞くと逃げたり暴れたりする姿を想像しますが、リンちゃんの場合はちょっと違ったようです。

飼い主さんはリンちゃんの爪が伸びているのを発見すると、爪切りを見せたり抱っこしたりする前に「伸びてるねぇ」と声をかけたとのこと。爪をつんつんとつついてみたところ、リンちゃんはすっと目をそらし、驚きの行動に出たといいます。

爪？なんのこと？

どうしても爪切りを回避したいリンちゃんは、なんとしっぽをくるっと爪に巻きつけたのだそう！伸びた爪を飼い主さんから隠したのでしょう。逃げたり暴れたりせず、ただ静かに隠すなんて、頭の良いリンちゃんにしかできない技です。

その後、リンちゃんは何もなかったかのようにおててのお手入れを始めたとのこと。すかさず飼い主さんが「そこ爪切りする？」と聞くと、今度は聞こえていないフリをしたそうです。どうやらひたすらスルーする作戦だった様子。

嫌なものは嫌

飼い主さんがさらに伸びている爪を指して「ほらほらほらほら！」と告げると、リンちゃんは再びしっぽで隠してしまったといいます。「見えないものは切れないよ」とでも言いたいのかもしれませんね。

それでもあきらめない飼い主さんが爪が伸びていることを指摘し続けたところ、リンちゃんはゆっくりと立ち上がり、どこかへと消えていってしまったといいます。飼い主さんの言葉をすべて理解しているリンちゃん、さすがです！

静かに爪切りを拒否するリンちゃんを見守った視聴者からは「うちの子は苦手どころか大嫌いで、ガチの大暴れされます」「ぬいぐるみを抱かせて爪を切るのいいらしいですよ」などのコメントも。やはり爪切りで苦労している猫飼いさんは多いようですね。

Instagramアカウント「ocha_hota」には、リンちゃんの可愛い姿だけでなく、ノルウェージャンのホタルちゃん、茶トラ白のアカネちゃん、白猫のノンちゃんの姿も投稿されていますよ。

