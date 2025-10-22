「遅かれ早かれ…」８戦ぶり得点の“102戦97発”FWが頼もしい！アーセナル指揮官は表情に注目「見れば分かるだろ？」【CL】
現地10月21日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、プレミアリーグ首位のアーセナルが、ラ・リーガ４位のアトレティコ・マドリーとホームで対戦。０−０で折り返した後、後半に得点を重ね、４−０で大勝した。
CL開幕３連勝を達成。それも全ての試合で無失点だ。そして新エースに８試合ぶりの得点が生まれたことも非常に大きい。今夏にスポルティングから約130億円で加入したヴィクトル・ヨケレスは、ゴール前で鋭い嗅覚を発揮し、２−０で迎えた67分と直後の70分にネットを揺らしてみせた。
英公共放送『BBC』によれば、２ゴールを挙げる活躍でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた27歳のスウェーデン代表FWは、「とても満足している。チームで４得点を挙げ、再び無失点に抑えられたのは非常に良い結果だ。僕らは常に前進し続ける。守備時に正しい行動を取り、チャンスで仕留める強さを持っている」と力強く語った。
自身の得点に関しては「どちらも素晴らしかった。常にベストを尽くし、ハードワークを心がけ、様々な形で貢献する。そうすれば、遅かれ早かれゴールは生まれるものだ」と頼もしいコメントを残した。
また、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が頼れる背番号14を絶賛。「彼に相応しいゴールだったので本当に嬉しい。彼がチームにもたらす働きぶりは傑出している。今日の彼の顔には最高の笑顔が浮かんでいたし、チームメイトの表情を見れば分かるだろう。これが美しい連鎖の始まりとなるよう願っている」と伝えた。
ヨケレスはアーセナルに加入以来、12試合で５ゴール。スポルティングでは在籍２年間で102戦97発という驚異的な記録を残したなか、ゴール量産に期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈に強いアーセナル、アトレティコ粉砕の４ゴール
