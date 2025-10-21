探偵（探偵）「探偵は目立ったら負け」意外と普通な理由を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「探偵あるあるパート63」で、探偵（探偵）が自身の職業についてリアルなエピソードを語った。探偵と聞くと「なんかすごいオーラの人が出てくるんじゃない？」と想像する人が多いが、実際に会った人からは「え？意外と普通ですね」とよく言われるという。
発言者は、「探偵は、目立ったら負け、の職業。だから普通でいいんです」と語り、現場での立ち振る舞いにはあえて“普通”を心がけていると明かす。私服についても「服装も派手すぎず、でも地味すぎないようにバランスを調整してます」と気を配っているそうだ。
視聴者へ向けて「もしかしたら、今すれ違ったあの人、探偵かもしれませんよ」と締めくくられ、日常に溶け込む探偵という職業の実態を垣間見せた動画となった。
発言者は、「探偵は、目立ったら負け、の職業。だから普通でいいんです」と語り、現場での立ち振る舞いにはあえて“普通”を心がけていると明かす。私服についても「服装も派手すぎず、でも地味すぎないようにバランスを調整してます」と気を配っているそうだ。
視聴者へ向けて「もしかしたら、今すれ違ったあの人、探偵かもしれませんよ」と締めくくられ、日常に溶け込む探偵という職業の実態を垣間見せた動画となった。
YouTubeの動画内容
関連記事
【浮気調査】ジム帰りの夫、向かったのは“自宅”ではなく…
依頼者、「夫が一線を越えた」報告に動揺も「今回は許そうかな」決断の真相語る
【衝撃浮気調査】家族の車で情事…父が語る「娘をもう乗せたくない」衝撃告白
チャンネル情報
株式会社ピ・アイ・オは業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります