動画「探偵あるあるパート63」で、探偵（探偵）が自身の職業についてリアルなエピソードを語った。探偵と聞くと「なんかすごいオーラの人が出てくるんじゃない？」と想像する人が多いが、実際に会った人からは「え？意外と普通ですね」とよく言われるという。



発言者は、「探偵は、目立ったら負け、の職業。だから普通でいいんです」と語り、現場での立ち振る舞いにはあえて“普通”を心がけていると明かす。私服についても「服装も派手すぎず、でも地味すぎないようにバランスを調整してます」と気を配っているそうだ。



視聴者へ向けて「もしかしたら、今すれ違ったあの人、探偵かもしれませんよ」と締めくくられ、日常に溶け込む探偵という職業の実態を垣間見せた動画となった。