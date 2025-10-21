「夏にリバプールを去っても驚かない」不調の大エースを巡り、ルーニーが大胆予測！「限界が来たのかもしれない。認めたくないが…」
アルネ・スロット監督が率いるリバプールは、プレミアリーグを制した昨季の勢いそのままに、今季開幕から公式戦７連勝を果たした。しかしその後、まさかの４連敗を喫した。
特に気がかりなのが、絶対エースであるモハメド・サラーの不振だ。明らかに精彩を欠き、ここまで全公式戦でわずか３ゴール。34ゴールを挙げた昨季に比べ、得点ペースを落とすなか、ウェイン・ルーニー氏が大胆な見解を示した。
英公共放送『BBC』によれば、イングランド代表の元キャプテンは「サラーはここ数年多くの試合に出場し、主役としてプレッシャーを背負ってきた」と切り出すと、今年４月に新たに２年契約を結んだにもかかわらず、来夏に退団する可能性を伝えた。
「退団の噂があったなか、彼は新契約を結んだ。それでも夏にクラブを去っても驚かない。彼のプレーを見るのは本当に楽しかった。素晴らしい選手だ。だが、限界が来たのかもしれない。認めたくないが、年齢は確実に影響し、気付けばその時がやってくるものだ」
サラーは輝きを取り戻せるか。33歳の復調が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
特に気がかりなのが、絶対エースであるモハメド・サラーの不振だ。明らかに精彩を欠き、ここまで全公式戦でわずか３ゴール。34ゴールを挙げた昨季に比べ、得点ペースを落とすなか、ウェイン・ルーニー氏が大胆な見解を示した。
英公共放送『BBC』によれば、イングランド代表の元キャプテンは「サラーはここ数年多くの試合に出場し、主役としてプレッシャーを背負ってきた」と切り出すと、今年４月に新たに２年契約を結んだにもかかわらず、来夏に退団する可能性を伝えた。
「退団の噂があったなか、彼は新契約を結んだ。それでも夏にクラブを去っても驚かない。彼のプレーを見るのは本当に楽しかった。素晴らしい選手だ。だが、限界が来たのかもしれない。認めたくないが、年齢は確実に影響し、気付けばその時がやってくるものだ」
サラーは輝きを取り戻せるか。33歳の復調が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」