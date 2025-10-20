

文学座公演『華岡青洲の妻』



有吉佐和子の名作『華岡青洲の妻』は、戌井市郎による演出で1970年に初演。その後、文学座内外で数多く再演されてた作品で、舞台のみならず映画、テレビドラマとしても人気の高い作品だ。

文学座の公演としては四半世紀ぶりにキャストを一新。

世界初の麻酔薬開発の背後にある嫁姑や家族間の人間ドラマが、演出家・鵜山仁の手によって現代によみがえる。

出演は小野洋子、吉野実紗、釆澤靖起 ほか。





文学座公演『華岡青洲の妻』

鵜山仁 コメント 今回の『華岡青洲の妻』、嫁姑の愛憎劇からの小さなジャンプを心がけたいと思います。身体をいわば元手にして生命を造り続ける女たち、その設計図を引く男たち。背景には人ひとりの一生を超える死生観があります。嫁から姑への代替わりは、年長者の死を前提にしています。しかしその宿命に抗うように、自らの命を最後の切り札として闘う女たちのドラマ。さらに面白いのは、そんなドラマを前にした、男たちの振舞いです。嫁姑の確執を、むしろ麻酔薬の開発に振り向けるような狡猾さと強さ。まことに「男というものは凄いもの」で、「男と女というものは、この上ない、恐ろし間柄」なんですね。



