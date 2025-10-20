この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

8月から9月にかけて登場し、今世界中のAI業界で注目されている画像生成・編集AIモデル『ナノバナナ』（Google）と『Seedream 4.0』（バイトダンス）を、『【世界1位と2位の画像編集AIモデル】Nano Banana(ナノバナナ)とSeedream 4.0を徹底比較！ 無料で使える方法も』と題した動画内でミライさん（AI解説者）が徹底比較した。



動画冒頭でミライさんは、「Googleが8月下旬に公開した画像生成、編集AIモデル、ナノバナナは、リリース直後から大きな話題となり、この夏のAI業界で一番ヒットしたコンテンツとなりました」と伝え、さらに「Seedream 4.0は、最大4K解像度の画像出力に対応し、ナノバナナが苦手な日本語の文字入れも得意」と両モデルの特徴を紹介。



続く比較コーナーでは、「ナノバナナは、テキストから画像を生成したり、アップロードした画像を編集できる高度な推論能力を持ち、人物画像の顔や体型の一貫性を保ったまま異なるスタイルを生成できる」とナノバナナの利便性を強調。一方で、「Seedream 4.0では新たにアップロード画像の編集や最大4K解像度への対応などが進化し、『画像内に英語や中国語のテキストを表示させるのは得意で、日本語のひらがなやカタカナもある程度対応できてきた』」と話す。



両モデルの無料利用方法についても詳しく解説。「ナノバナナはGoogleジェミニ、Seedream 4.0はバイトダンスのDreamina AIで無料利用が可能」だとし、「GensparkやデザインAIエージェントのLovartを併用すれば、公式ツールでの編集失敗時も成功することがある」とユーザーへのアドバイスも忘れなかった。



実際に画像編集を行うテストでは、「笑った人物画像を怒り顔に変える」「複数画像の合成」「旧パターンの髪型生成」など幅広い指示を両モデルに出し、その違いを検証。「基本的にはどちらも優秀だが、特に日本語の文字入れとなると『Seedream 4.0のほうが表記はうまい』ものの、『どちらも今後のアップデートに期待』」という結論に至った。



締めくくりとして、「両モデルともに優れていますが、しばらく使ってみた感じでは『ナノバナナの方がテキストの指示により忠実に従ってくれる感じでした』」と見解を語ったミライさん。動画のラストには、「AIツールに興味のある方は自分の手で試してみてください」と、リンクが概要欄に貼ってあることを案内し、さらなる活用を呼びかけていた。