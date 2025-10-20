カウンセラーが解説「スマホ・SNS・夜更かし…“脳を壊す7つの習慣”に要注意」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyotaさんが、「【注意したい】人の脳を壊す悪習慣7選／世界中で影響が問題視されている内容を解説します」と題して、現代人を脅かす悪習慣について持論を展開した。動画では「人の脳って昔と比べてそんなに発達していない」と語り、多すぎる情報や現代的なライフスタイルがいかに脳に悪影響を与えているかに警鐘を鳴らした。
Ryotaさんがまず挙げたのが「スマホの使いすぎ」だ。現代人はかつて中世ヨーロッパの人々が1年かけて得ていた量の情報を、わずか1日で浴びているとし、「睡眠不足になりやすいし、脳も休まらない。あれもこれも情報を与えられて考えさせられたところで、そんなに人生に影響はない」と指摘。スマホやSNSの利用を制限し、「もうちょっとアナログな生活が脳に良い」とアドバイスした。
次に指摘したのは「SNSの隙間時間チェック」。ついトイレやふとした瞬間にSNSを確認してしまう人も多いが、「実は積み重ねると1、2時間を浪費。3分に1回SNSを見ているなら依存症レベル」と明かし、本来自分のためになる時間を減らしていると訴えた。また特に「ショート動画の長時間視聴は脳に負担がかかるので要注意」と注意を促した。
さらに「夜更かし」「ネットサーフィン（SNSサーフィン）」「引きこもり」「心地いいスキンシップ不足」「休みの日に習慣をコロコロ変えること」などを次々に紹介。夜更かしについては、「40代、50代になれば疲れも取れない。眠ることが一番重要で脳内物質の調整に不可欠」とした上で、「睡眠が不足しているなら、まずは寝ること」と強調した。
ネットサーフィンは「人はネガティブな情報や刺激的な情報ばかりに目がいき、見れば見るほど余計に辛くなる」と警告。「目的を持たずダラダラ見るぐらいなら、外に出て運動を、もしくは本を読むほうがずっと健康的」と具体的な改善策を提案。またスキンシップや会話も重要とし、「良好な人とおしゃべりするだけで脳は活性化。動物でもOKなので、人とのつながりを意識してほしい」と述べた。
一方で、休みの日などに生活リズムが乱れることについては「人はすぐに慣れてしまうので、休日も起きる時間や寝る時間はなるべく揃えるべき」と、自身の経験談も交えて説明。「習慣をコロコロ変えるのは脳に良くない」と力説した。
動画の最後でRyotaさんは「脳疲労は思ったよりも身近な存在。今回紹介した習慣が思い当たるなら、まず1週間でいいので改善に挑戦してみて」と呼び掛け、「しっかり寝たらスッキリするって実感できるはず。これからも脳と心の健康について配信していく」と動画を締めくくった。
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。