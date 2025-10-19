「税務調査」は、申告内容の適正性を確認するために税務署が行う重要な手続きです。多くの経営者や個人事業主にとって、「調査」と聞くと身構えてしまうかもしれません。しかし、調査には明確なルールがあり、納税者には守られるべき権利が存在します。本記事では、調査の事前通知から質問検査、反面調査、そして更正処分や不服申立てにいたるまで、税務調査の一連の流れをわかりやすく解説。さらに、誤った対応で損をしないためのポイントや、調査官が特に注視する経費処理の“盲点”についても詳しく紹介します。

「税務調査」は、納税者が提出した申告内容が正確かどうかを確認し、適正・公平な課税を確保するために行われる行政手続きです。

調査の目的は単に脱税を摘発することではなく、法令に基づいて正しい課税が行われているかをたしかめることにあります。

そのため、税務署側は資料や帳簿を通じて実態を確認し、必要に応じて説明や証明を求めます。一方で、納税者にも「調査に協力する義務」があるものの、調査の進め方や結果に対しては不服を申し立てる権利（権利救済手続き）が認められています。

税務調査と聞くと、多くの人は「怖い」「厳しい」といった印象を抱きがちですが、実際には手続きが明確に定められており、納税者の権利も保障されています。調査の流れを理解しておけば、無用なトラブルを防ぎ、誠実な対応によってスムーズに終えることが可能です。

また、調査結果に納得がいかない場合でも、法に基づいた再調査の請求や審査請求など、正当な救済手段が用意されています。

以下では、税務調査から権利救済までの流れを、図解をもとに番号順に説明します。

税務調査の「10ステップ」

1．事前通知…日程調整はできるが、“多忙なフリ”はお見通し

原則として、税務署は納税者に対し、調査日時・場所・調査対象税目・対象期間などを事前に通知します。

合理的な理由がある場合には、調査日時の変更を協議することも可能です。納税者には「受忍義務」があり、調査自体を拒否することはできませんが、正当な理由がある場合には調査官は十分に事情を聞いてくれます。日程調整は遠慮せず交渉しましょう。

ただし、税務署が保有する情報から、事前通知をすることで正確な事実の把握が困難になる場合や、調査の適正な遂行に支障が生じる恐れがある場合には、通知なしで無予告調査を行うこともあります。

調査日程の延期を求める場合は、1年先などの極端な主張は通りません。本当に多忙かどうかは、税務署が確認できます。もし「逃げ回っているだけ」と判断されれば、無予告での立ち入り（抜き打ち調査）が行われることもあります。

調査官への「態度」が、調査結果を左右することも

2．身分証明書の提示

調査官が事務所などに臨場する際は、必ず身分証明書と質問検査章を携行し、身分と氏名を明らかにします。

税務署員を装い、現金や小切手をだまし取る詐欺事件もあるため、必ず身分証明書を確認しましょう。不審に思った場合は、所轄の税務署に連絡して確認することが大切です。

3．質問事項への回答と帳簿書類の提示または提出

調査では、調査官の質問に対して正しく回答することが求められます。帳簿や書類の提示・提出は、法律で認められた質問検査権の行使に基づくものであり、速やかに対応する必要があります。

偽りの回答や、正当な理由なく提出を拒否した場合は、罰則が科される可能性があります。

調査官は限られた日数で調査を行いますので、調査対象期間のすべての取引を確認することは不可能です。よって、納税者の「誠実さ」や「隠し事の有無」を心証で判断する場合がありますので、質問への態度が調査の印象を左右します。

実務上よくあるのが、「なにもやましいことがないのに、緊張や不安から質問にうまく答えられない」ケースです。これ「なにか隠しているのでは」と誤解され、調査が長引くこともあります。

反対に、誠実に回答すれば、取引先への反面調査（取引先への確認調査）を回避できる可能性があります。

4．帳簿書類の預かりと返還

調査官が必要と判断した場合、納税者の承諾を得たうえで帳簿書類を一時的に預かることがあります。

その際には必ず「預り証」が発行され、調査終了後には預り証と引き換えに書類が返還されます。

近年は、書類紛失や「借りた・返した」のトラブルを防ぐため、できるだけ書類を借用せず、現場で確認する方針が一般的になっているようです。このため、調査官が複数回訪問するなど、調査期間が長期化する傾向も見られます。

「商品券」の不正利用は反面調査につながりやすい

5．取引先等への調査（反面調査）

調査の必要がある場合、税務署は取引先や雇用主などに対しても質問や検査を行います。これを反面調査といいます。

反面調査は、取引先に迷惑をかけたり信用を損なったりするおそれがあるため、取引記録を整理し、自社で説明できる状態にしておくことが大切です。

なお、反面調査につながりやすい事例として、商品券の不正利用が挙げられます。たとえば、商品券を購入した際の領収書を交際費として計上し、実際には自分で使用するケースや、配ったと偽って換金するケースです。このため、商品券は調査時に必ず確認される項目です。

正しい経理処理を行うためには、「商品券の配布先リストを作成する」「実際に配布した事実を証明できるようにする」といった対応が重要です。これにより、無用な反面調査を回避できます。

また、商品券を交際費として使用する場合は、渡す際に「交際費として処理しています」と伝えることで、受け取った側が適切に申告（法人は雑収入、個人は確定申告）でき、トラブルを避けることができます。

納得できない修正申告には応じてはいけない

調査で申告内容に誤りや申告漏れが判明した場合、税務署はその内容（誤りの内容・金額・理由など）を説明し、修正申告や期限後申告（以下「修正申告等」）の提出を勧めます。

ここで注意すべき点は、納得できない修正申告等には応じないことです。一度修正申告をしてしまうと、納税者の権利救済手続である再調査の請求や審査請求ができなくなり、「更正の請求」に限定されてしまいます。

「更正の請求」は救済の範囲が狭く、法的扱いも異なるため、慎重に判断する必要があります。

調査後に冷静に考えれば誤解があったと気づくこともあるため、無理に修正申告に応じずに更正又は決定（7．で説明）を受け、3ヵ月以内の再調査請求期間を活用するのが望ましい場合もあります。

7．更正または決定

修正申告等に応じない場合、税務署長は更正または決定の処分を行い、通知書を送付します。

処分可能期間は原則法定納期限から5年間ですが、偽りや不正行為があった場合は7年間まで遡ることができます。

8．処分理由の記載

更正・決定などの不利益処分や、納税者からの申請を拒否する場合は、通知書に処分の理由を明記する必要があります。

9．更正・決定をすべきでない場合の通知

調査の結果、申告内容に誤りがない、または申告義務がないと認められた場合には、その旨を書面で通知します。

10．新たに得られた情報に基づく再調査

修正申告や更正決定後であっても、新たな情報により非違が認められる場合には、同一期間に対して再度調査が行われることがあります。

処分に不服があるときの「権利救済手続き」

11．権利救済手続き

税務署長の処分に不服がある場合は、処分通知を受けた翌日から3ヵ月以内に次のいずれかを行えます。

（1）税務署長等への再調査の請求（※1、※2）

※1 再調査の請求を行っても、その決定に不服がある場合は、決定通知の翌日から1ヵ月以内に審査請求が可能です。

※2 再調査の請求から3ヵ月を経過しても決定がない場合には、審査請求が可能です。

（2）国税不服審判所長への審査請求（※3）

※3 審査請求から3ヵ月を経過しても裁決がない場合には、訴訟を提起することが可能です。

12．訴訟

国税不服審判所の裁決に不服がある場合は、その裁決を知った翌日から6ヵ月以内に裁判所へ訴訟を提起できます。

まとめ…税務調査は恐れるより“知って備える”が先決

税務調査は、納税者にとって負担が大きいものですが、同時に「正しく課税されるための重要なプロセス」でもあります。

調査の流れと自らの権利を理解しておくことが、冷静な対応と円満な解決への第一歩です。

＊本記事は『国税調査トクチョウ班』（法令出版）のコラムをリライトしたものです。

上田 二郎

元国税査察官／税理士