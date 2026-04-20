氏名・生年月日・罪名まで詳細に警察官を装った「ニセ警察詐欺」を巡り、住宅の郵便受けにニセの「逮捕状」が送られる事案が各地で相次いでいる。ＳＮＳをあまり利用しない高齢者らを狙った詐欺グループの新手の手口とみられる。受け取った人たちの一部は現金をだまし取られており、警察庁は「逮捕状の郵送はあり得ない」と注意を呼びかけている。（木村雄二、中部支社藤江広祐）７８歳女性「見て背筋が凍った」「犯罪収益の