メ～テレ（名古屋テレビ） 4月から始まった自転車の青切符制度を悪用し、名古屋市で70代の男性が5万円をだまし取られました。制度を悪用した詐欺被害は、愛知県内で初めてです。 警察によりますと17日午後3時ごろ、名東区牧の原の歩道で、天白区に住む70代の男性が自転車で走っていたところ、警察官を名乗る2人組の男から「歩行者がいるのに手信号をしないのは違反です」などと声をかけられました。 さらに「この