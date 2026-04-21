事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が、21日までに自身のXを更新。国税局職員が、成りすまし警察官にだまされて納税者情報を漏洩された件をめぐり、私見をつづった。大阪国税局は15日、20代の国税実査官が千葉県警の職員を名乗る人物から使用の携帯電話に連絡があり、捜査に関する嫌疑がかかっている旨告げられた末、計259件の納税者情報をLINEで送信するなどして漏洩させたこ