¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¡¢40Ç¯¤ÇÇÜÁý¡¡ÉéÃ´¤Î´ËÏÂ¡¢À¯¼£²ÝÂê¤Ë
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Î°Ý»ý¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬40Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î²È·×¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ»ÉÜ¸©Ä£½êºßÃÏ¤ÈÅìµþÅÔ¶èÉô¤Î·×47ÅÔ»Ô¤Î¤¦¤Á23ÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á5Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð³Û¤¬1985¡Á89Ç¯¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï1.86ÇÜ¤Ç¡¢·î9092±ß¤«¤é1Ëü6891±ß¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£2000Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤äÉôÉÊÂå¡¢ÊÝ¸±»Ù½Ð³Û¤Î¾å¾º¤Ê¤ÉÍ×°ø¤ÏÊ£¹çÅª¤Ç¡¢°Ý»ýÈñ¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼Ö¤ÎÉáµÚ¤ÏÄÌ¶Ð·÷¤Î³ÈÂç¤ä¹Ù³°¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¿Í¸ý¸º¤¬¿Ê¤ß¡¢¸ø¶¦¸òÄÌÌÖ¤äÃÏ¸µ¤Î¾¦Å¹³¹¤¬½Ì¾®¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¤Î°Ý»ýÈñ¤ÎÁý²Ã¤ÏÊë¤é¤·¤Ø¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¡¢ÉéÃ´¤Î´ËÏÂ¤¬½ÅÍ×¤ÊÀ¯¼£²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤Ç¡¢Èæ³Ó¤Ç¤¤ë85Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´¤Ù¤¿¡£2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¡Ö¼«Æ°¼ÖÅù°Ý»ý¡×¤Ø¤Î»Ù½Ð³Û¤ò5Ç¯¤´¤È¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤ÆÊ¿¶Ñ²½¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ù½Ð¤Ë¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¡¦·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£