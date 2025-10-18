DXTEEN¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¥¬¥ë¥¢¥ï¤ËÅÐ¾ì¡¡ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¤Ê¤É£²¶ÊÈäÏª
DXTEENⒸRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦DXTEEN¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖDealio!?¡×¡¢¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¤Î£²¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¬¥ë¥¢¥ï£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿DXTEEN¡£¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖDealio!?¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê³Ú¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£MC¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¤¬10·î18Æü¡¢20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËGirlsAward¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¥é¥¹¥È¤Ï£¹·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤ÎÎø¿´¤ò²Î¤Ã¤¿¥ÉÄ¾µå¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£DXTEEN¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î£±·î£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡Ø2026 DXTEEN ARENA LIVE ¡ÁFULL OUT¡ª¡Á¡Ù³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖGirlsAward¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØDress Up My Style -Play the game ofYou-¡Ù¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
DXTEEN¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¡¢Ã«¸ýÂÀ°ì¡¢»ûÈø¹á¿®¡¢Ê¿ËÜ·ò¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¤Î6Ì¾¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡ÖDXTEEN¡×(¥Ç¥£¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó)¤ÏÌ´¡ÊDream¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ìÊâ°ìÊâ¡¢³ÈÄ¥¡ÊeXtention¡Ë¡¦³ÈÂç¡ÊeXpand¡Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÅØÎÏ¤ÈÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯6¿Í¤ÎÀÄ½Õ¡ÊTeen¡Ë¤Î¡ÈÌµ¸Â¤Ê²ÄÇ½À¡É¤òÉ½¸½¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤ÁÀ®Ä¹¤·¤Æ¤âÌ´¸«¤ëÀÄ½Õ¿´¤ò¼º¤ï¤º¡¢Ì´¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£