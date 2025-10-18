トケル、「小栗旬と赤西仁のどっち選ぶ？」Netflix『匿名の恋人たち』を徹底考察！
Netflixドラマ考察系YouTuber・トケルさんが、自身のチャンネルで『【特命の恋人たち】Netflixドラマ考察 感想！ウォッチパーティーに参加しました！』と題した動画を公開。話題の新作シリーズ『特命の恋人たち』について、ネットフリックスエンターテイメントジャパン本社で開催されたウォッチパーティーの模様や、自宅視聴を終えた率直な感想をたっぷり語りました。
主演を務めるのは小栗旬さんと韓国の国民的俳優ハン・ヒョジュさん。「コメディなので、そんなに肩肘張らずに見られるんですが、後半にかけてどんどん面白くなっていく印象があります」と語るトケルさんは、ストーリーが進むごとに変化する登場人物同士の関係性に注目。「恋愛の関係性の変化が、すごくしていくので、まず見始めましょう」と視聴を呼びかけています。
本作のあらすじについては、「互いに触れられない、目を見られないという秘密を抱えた二人が、まっすぐなチョコレートへの情熱をぶつけ合う中で、少しずつ心が変化していく」と説明。主演女優については「ハン・ヒョジュさんは、いろんな表情を見せてくれる俳優さんだな、と思いました。可愛らしくて、とても魅力的な俳優さんです。そして、日本語が上手い」と絶賛し、その演技の幅の広さに驚いた様子。
また日本のファン待望、16年ぶりのドラマ出演となる赤西仁さんについては「色気ダダ漏れ状態で、めっちゃかっこいい感じでした」とその存在感をリポート。「小栗旬さんの方がコメディ担当だったんで、必然的に赤西さんがかっこよく見えます」とドラマ内での二人の役割分担にも言及しました。「小栗旬さんは、かなり鍛え上げられていました。それも見どころの一つですね」と肉体派な一面についてもコメント。
さらに、「このドラマを見るときは、チョコレートを用意しておいた方がいいと思います。すごく食べたくなりました」と、物語のキーアイテムであるチョコレートについても視聴の楽しみ方を提案。「最後は結ばれるのかどうなのか、どんどん目が離せなくなっていきます」と、二人の恋愛模様の行方にも注目するよう呼びかけました。
ラストには「見終わった後、すごく温かい気持ちになりました。二人の恋が結末までしっかりと描かれていて、見てよかったと思えるラストでした」と満足げに締めくくり、「まだ見ていない方はぜひご視聴いただいて、もう見終わった人はコメント欄に感想を書き込んでいただけると嬉しいです」と視聴者へメッセージを送っています。
