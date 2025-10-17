村重杏奈、過去イチの「ぎゃるビジュアル」を披露　『ViVi』12月号特別版のカバーガールに

村重杏奈がカバーガールを務める『ViVi』12月号特別版（講談社）が10月23日に発売される。

【写真】『ViVi』12月号特別版表紙を見る

村重は特別版カバーガールへの抜擢を「突然呼び出されて、まるでドッキリ番組のように伝えられた」と振り返り、撮影当日も「おめでとうぉぉぉぉぉ！ しげおめでとぉぉぉぉぉぉ！」という歓喜の雄叫びから、気合十分にスタートしたという。

途中、村重のサービス精神が炸裂し、カメラマンから「もう大丈夫！」とストップがかかる場面もあったが、終始笑いに包まれながらもドキッとする表情を捉え「過去イチの自分が叩き出せたんじゃないかと！」と言う、眼福ビジュアルが完成した。

今回の特集テーマは「そろそろ大人に移行中」という村重のポジティブでセクシーな“最後のぎゃる姿”を収めたいという想いから「LAST GAL」に決定。本人命名の“ウッディもびっくり！ エロかわカウボーイ”をはじめ、4つのぎゃるスタイルを着こなした。

インタビューでは自身が思うぎゃる像を紐解く「村重的ぎゃるのススメ」や、未来について真剣に語る「ぎゃるしげの行く末」のほか、読者からのお悩み相談に村重節全開で回答。6ページにわたるスペシャルシューティングに加え、SNSで話題となったピンナップ付き。異例のお渡し会開催も決定し、本誌には重大発表も掲載されているという。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）