「端金」の読み方は？「たんきん」や「はしきん」と読むとかなり恥ずかしいかも…！？

今回の問題は「端金」の読み方です。

日常的に使う言葉ですが、漢字で書くと意外と読みにくいですね。

「はしがね」とも読めますが、今回はもう一つの読み方で答えてください。

さて、あなたには正しく読むことができますか？

「端金」の読み方のヒントはこちら

ひらがなで書くと「〇〇〇〇〇」の5文字です 意味は「ごくわずかなお金」のこと 「こんな端金ではとても足らない」などと言います

以上の3つのヒントから、考えてみてくださいね。

「端金」の読み方！正解は！？

正解は「はしたがね」です！

前述したように「はしがね」という読み方もありますが「はしがね」は何かの端につける金具のことになります。

「はしたがね」は、わずかなお金、中途半端な金銭を意味する言葉で、「端銭（はしぜに）」も同様の意味です。

「端金」は、一般的には「はした金」と表記することが多いようですね。

それにしても、はした金とは一体いくらなのでしょう。

人やその時の状況によって、100円がはした金だったり、100万円がはした金だったりするので、微妙な言葉ですよね。

出典：コトバンク