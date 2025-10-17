佐野海舟の市場価値に脚光

ドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟が、その市場価値を大きく高めている。

ドイツ移籍情報サイト「Transfermarkt」は、10月14日に市場価値を更新したが、佐野は大幅にアップして自身最高値がつけられている。

MF遠藤航やMF守田英正が不在だった10月シリーズでも大活躍を見せた佐野は、今後、日本代表の中盤の競争を激化させることが期待されている。所属するマインツでもここまで公式戦10試合出場1得点3アシストを記録し、リーグ戦では開幕戦から6試合連続フル出場を続けている。

2024年夏に鹿島アントラーズからマインツに加入した佐野は、守備的MFとして高いボール奪取能力に加え、今シーズンは攻撃面でも進化を見せている。特に9月20日のリーグ第4節アウクスブルク戦では1ゴール2アシストという驚異的な活躍を披露した。

今回、佐野の移籍市場額は2500万ユーロ（約44億円）となり、前回の2000万ユーロ（約35億円）から大幅にアップ。ブンデスリーガでの活躍ぶりから、トップレベルの選手として見なされる存在になったといえるだろう。ファンからも「まだまだ上がる」「これは来夏争奪戦になる」「やべー！」「ビッグクラブが放っておくとは思えない逸材」「これ本当にすごい」「それでも安すぎる」「すげえな」「えぐい」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）