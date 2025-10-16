リーグ優勝決定シリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点でメジャー初完投をマークし、チームを5-1の勝利に導いた。ポストシーズン（PS）の完投勝利は、球団21年ぶりの快挙。試合直後に取った山本の振る舞いが話題になっている。

111球目、最後の打者を空振り三振に打ち取った山本。相棒スミスとのハグを皮切りにナインの祝福を浴びた。キケ・ヘルナンデスが近づいてくると、突然頭を下げ、深々と45度のお辞儀を披露。打率.379とPS男になっているベテランに感謝を示した。

ドジャース公式Xが「ヴィクトリーフォーメーション」と記して、勝利の儀式の動画を公開。日本ファンからは山本の振る舞いに様々な声が寄せられた。

「なんか泣ける。キケも有難う」

「Mr. Octoberへ一礼」

「ドヤることなき謙虚さよ お辞儀角度は45度」

「そのチームの雰囲気はチャンピオンなるわ」

「チームメイト全員から祝福されている…」

山本はレギュラーシーズンでは173回2/3を投げて12勝8敗、防御率2.49、201奪三振とチームのエースとして活躍。リーグ優勝決定シリーズという大舞台で完投し、ブルペン陣を休ませる大仕事をやってのけた。チームは16日（同17日）から舞台をロサンゼルスに移して戦う。



