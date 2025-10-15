10月13日、お笑いコンビのニューヨークが公式YouTubeチャンネル『ニューヨーク Official Channel』に『緊急で動画を回しました。大変なことが起きています。皆さん助けて下さい』と題した動画を公開した。

冒頭、屋敷裕政が「緊急で動画を回してます」と語り、すでにチケットを購入してくれた観客への感謝を述べたうえで「500（枚）くらい余ってる?」と不安げに口に。すると、相方の嶋佐和也も「500か、いまんとこ。リアルです」と苦笑交じりに明かし、10月17日から19日に行われる東京公演のチケットが売れ残っていると説明した。

「屋敷さんが『土下座すんの? どうすんねん!』と煽ると、嶋佐さんが『逆土下座』と叫び、仰向けになって両手を合わせるパフォーマンスを披露。続いて屋敷さんも壁に向かって土下座を行い、最後は通常の土下座で締めていました。屋敷さんは『もうやらせんでくれよ! どうすんねんこれで売れなかったら』と心情を吐露していました」（スポーツ紙記者、以下同）

X上では、

《なんか見飽きた土下座エンタメ》

《土下座に旨味を見出しちゃったニューヨーク》

といった声が並ぶ。

ニューヨークの“土下座宣伝”は昨年の単独ライブでも行われ、その際は1200枚のチケットが余っていたが、動画公開後に完売している。

近ごろ、芸人にとって“土下座”は定番となりつつある。

「江頭2:50さんは、9月にファミリーマートとのコラボ商品をめぐって炎上。豚肉由来の成分が含まれていたことからトルコ文化への配慮不足が指摘され、スタッフとともに土下座をしましたが、“形だけの謝罪”と再炎上しました。

また、芸人のZAZYさんも2月に、当時78歳だった高齢芸人を無視したように見えるテレビのワンシーンが炎上。親交のある芸人がXで《ZAZYは反省してるフリなのか、ほんまに反省してるのか皆さんが判断して下さい》と投稿し、土下座姿を公開しましたが、《腕立て伏せしてるだけ》など冷ややかな声が上がりました」

先述のニューヨーク“逆土下座”動画公開後、ライブのチケットは各プレイガイドで完売となり、効果は抜群だったようだが、今後、憂慮される事態も……。

「今回のパフォーマンスでは嶋佐さんが“逆土下座”を見せてガチ度を下げていますが、やはり繰り返されると土下座の“効き目”もなくなるように思えます。ニューヨークさんはレギュラー番組も持っている実力派の人気芸人ですから、土下座パフォーマンスではなく、しっかりとした宣伝力を“芸”として見せてほしいところですね」

次は三度目の“土下座”より新たな芸に期待したいところだ。