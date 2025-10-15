ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀÅ²»¼ÖÎ¾¡×¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¡×¤ÏÉ¬Í×¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î13Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ãæ»þ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Ç¡ÖÀÅ²»¼ÖÎ¾¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÃ£¿Í¡×¤¬ÆüËÜ¤ÎÎó¼Ö¤Ë¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿µ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÂæÏÑ¹âÂ®Å´Æ»¤Ç9·î22Æü¤è¤ê¡¢¾èµÒ¤ËÆ°²è¤ä²»³Ú´Õ¾Þ»þ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢ÄÌÏÃ¤Ï¼ÖÎ¾¥Ç¥Ã¥¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡ÖÀÅ²»¼ÖÎ¾¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÀÅ²»¼ÖÎ¾¤Îµ¬Äê¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¾èµÒ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÎÁû²»¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹ÔÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎÓ»áàú¡×¤³¤È¹¦¾Í蒞¡Ê¥³¥ó¡¦¥·¥¢¥ó¥Á¡¼¡Ë»á¤¬¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆFacebook¥Ú¡¼¥¸¤ËÅê¹Æ¤·¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÎ¹¹Ô·Ð¸³¤È°õ¾Ý¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼Å´¡¢»äÅ´¡¢JR¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¬Äê¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Í£°ì¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÉ½¼¨¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¥Þ¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¹¦»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ÖÆâ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿µ¬Äê¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¤¬¿¼¹ï¤Ê¤³¤È¤«¤é½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î¿·´´Àþ¤Ç¤Ï21Ç¯11·î¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬»Å»ö¤ò¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤äÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¼ÖÎ¾¡×¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î¾èµÒ¤ÎµÙÂ©¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¹¦»á¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤È¤·¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬½å¼é¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿µ¬Äê¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤Î¤À¡×¡Ö¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Ë²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï²ñÏÃ¤ÎÀ¼¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ç²áÅÙ¤ËÆüËÜ¤ò¿À³Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÂçÀ¼¤ÇÅÅÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤Ë¾®À¼¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤ë¤«¡¢±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¥Û¡¼¥à¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤ëÄøÅÙ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë