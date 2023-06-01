外務省は、旅行ガイドブック「地球の歩き方」とコラボし、政府開発援助（ＯＤＡ）を旅の視点から紹介する特別冊子「旅するＯＤＡ世界で出合う日本の技術」を作成した。観光で訪れた際に国際協力の現場にも足を延ばしてもらい、ＯＤＡへの理解を深めてもらう狙いがある。冊子は１２ページで、ベトナム、ラオス、エジプト、ペルー、ルーマニアの５か国を取り上げた。日本のＯＤＡの主要支援先であるベトナムとラオスのページで