NTTドコモは8日、2025年度の通期決算と2026年度の業績予想を発表した。2025年度はスマートライフ事業や法人事業が好調に推移し増収となったものの、コンシューマ通信事業での積極的な販促費用の投下などが響き、全体としては減益となった。 2025年度決算は増収減益 2025年度通期の営業収益は前年比2450億円増（+3.9％）の6兆4581億円、営業利益は前年比785億円減（-7.7％）の9421億円、EBITDAは前年比174億