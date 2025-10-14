¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¡Ø¤Õ¤Æ¤Û¤É¡ÙÂ³ÊÔ¤Ë¡È½÷ÀÁíÍý¸õÊä¡ÉÌò¤Ç½Ð±é¤Ë¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¥Í¥¿´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¡Ä¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÀª¤¾¤í¤¤¤Ë¡ÈÉúÀþ¡ÉÀâ¤â
¡¡°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬±é¤¸¤ëÅìµþ¡¦³ë¾þ¤ÎÃæ³Ø¹»ÂÎ°é¶µ»Õ¡¢¾®Àî»ÔÏº¤¬¡¢¾¼ÏÂ61Ç¯¤«¤éÎáÏÂ6Ç¯¤Î¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¾ï¼±¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤ê¤«¤¶¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÅÙ³°»ë¤ÎÈ¯¸À¤ÇÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡Ê2024Ç¯1·îÊüÁ÷¡¦TBS·Ï¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î4Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Ç¯Áá¡¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª ¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜºî¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÅÔµÄ²ñµÄ°÷¡¦Ê¿¤¸¤å¤ó»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿ÅÔµÄ¤Ï²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤êSNS¤Ç±ê¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2036Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡ØÆüËÜ¤Ç½é¤Î½÷ÀÁíÍý¸õÊä¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£SNS±ê¾å¡¢½÷ÀÁíÍý¸õÊä¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤äÀ¯³¦¤ÎÉ÷Ä¬¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡µÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡È»Å³Ý¤±¡É¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤ò¤«¤Ê¤ê¡È¤¤¤¸¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¹¾¸ý¤¤¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡¦Çò°æ°¡´õ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤Î´´»öÄ¹¤ËÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë´´»öÄ¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¹¾¸ý¤Î½ÐÀ¤ºî¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌÌ¡¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥ÞÊÔ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¹¾¸ý¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¯¥É¥«¥ó¤µ¤ó¤¬Éß¤¤¤¿ÉúÀþ¡×¡Ê¥É¥é¥Þ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡X¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â
¡Ô¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÇÜÊÖ¤·¥Í¥¿¤È¤«¤â»Å¹þ¤à¤«¤Ê¡¢¤¢¤ÈÄ«¥É¥é¥Í¥¿¤È¤«¤Ö¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤½¤¦¡Õ
¡Ô°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¤¸¤ã¤ó¡Õ
¡ÔÄ«¥É¥é¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¥Í¥¿¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤«¤Ê¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£³Ú¤·¤ß¤À¡£