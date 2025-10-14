球団発表、プレラーGM「新監督の選定作業は直ちに開始する」

パドレスは13日（日本時間14日）、マイク・シルト監督が今季限りで辞任すると発表した。ダルビッシュ有、松井裕樹両投手を指揮していた。

2018年からカージナルス監督を務め、地区優勝した2019年には最優秀監督賞を受賞した。2023年オフにパドレス監督に就任し、今季は90勝72敗でドジャースと3ゲーム差の地区2位だった。2年連続で進出したポストシーズンでは昨年は地区シリーズでドジャースに、今年はワイルドカードシリーズでカブスに敗れた。

昨年11月に2027年までの新たな2年契約を結んでいた。パドレスでは2年間で通算183勝141敗。監督通算成績は6年間で435勝340敗だった。

AJ・プレラーGM「私たちは、マイクの輝かしいキャリアを祝福するとともに、彼のこれまでの多大な貢献に感謝したいと思います。彼は監督としてチームを率い、連続して90勝シーズンを達成し、2度のポストシーズン進出を果たしました。パドレスとサンディエゴのコミュニティに対する彼の献身と情熱は、我々の組織に大きな影響を残すことでしょう。彼の新たな人生の章においての幸運を心から願っています。新監督の選定作業は直ちに開始し、2026年のワールドシリーズ制覇を目標に進めてまいります」（Full-Count編集部）