草なぎ剛、タモリとは今も「いい交流関係を築かせていただいております」

俳優の草なぎ剛（51歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。「笑っていいとも！」などで共演したタモリについて、「いい交流関係を築かせていただいております」と語った。



連続ドラマ「終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-」に出演する草なぎ剛が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組冒頭で「この時間って、『笑っていいとも！』を思い出すね」と、かつてレギュラー出演していた番組に触れる。



その後、草なぎは芸能界の中で仲の良い人物として「今でもタモリさんとか良くしてもらって。『笑っていいとも！』の人とか、たまにお食事に連れて行ってもらったりとか、いい交流関係を築かせていただいております」と親交のあるタモリについてコメント。



さらに草なぎは「（親交深い）斉藤和義さんとか。両方“かずよし”というお名前で。だから“かずよし”さんに縁がある」と語った。