今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、自分の内面とゆっくり向き合う時間が持てそう。ずっと忙しく活動していたのであれば、ちょっとひと休みを。映画や小説の世界観にのめり込むのもアリ。現実とは異なるもので、疲れがとれて癒やされていくようです。恋愛面は非日常的な場所に出かけると◎ 話も弾んで楽しく過ごせるようです。
★ワンポイントアドバイス★
イベントを企画するなど、面白いアイデアが湧いてくるようです。協力してくれる仲間を増やして、グループで活動すると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
