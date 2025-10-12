¡È¥â¥Ç¥ë¤Î¸åÇÚ¡ÉËÙÅÄ¿¿Í³¤Ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿µª¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»¨»ï¡Önon¡¦no¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëËÙÅÄ¿¿Í³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤Ï¡¢¿·ÌÚ¤ÈÆ±¤¸¡Önon¡¦no¡×¥â¥Ç¥ë¤ÇÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿·ÌÚ¤â¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¿·ÌÚ¤ÏËÙÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤Ç¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿¿Í³¤Á¤ã¤ó¤¬¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¥¬¥¹¥È¤ÎCM¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö´ÓÏ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
