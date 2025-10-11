この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気のポイ活情報を発信するネコ山氏が、「JAL Pay覚醒か? (期間限定ｽﾞｺｰ) ポイントﾓﾘﾓﾘ dポイント交換増量がきた」と題した最新動画を公開。動画の冒頭で、「いいニュースと悪いニュースがありますよ」と切り出しつつ、JAL Payとdポイントという二大お得キャンペーンを取り上げた。



JAL Payについてネコ山氏は、「とりあえず来月の解約はね阻止されましたよ」「やっと僕らの時代が来ましたってわけじゃないです。実はこれですよ」と、JAL Payの大幅な仕様変更（マイル還元率の実質改悪）が直前で延期となったニュースを“紙栽培”と表現しつつ喜びを語る。そのうえで、JALマイルの交換ルールが「8000マイルが8000ジャルペイポイント、10日交換になった」「ジャルペイの弱みは全部解消されました」と全面的に利便性が向上したことを強調。ただし、これは期間限定のキャンペーンであるため、「来年戻っちゃうんで今のうちにチャージしておいたほうがいいですね」と注意を促した。



続いて、dポイントの交換増量キャンペーンにも注目。「3ヶ月ぶりっすかね」「他のポイントからDポイントに交換すると10%増えるんすよ」と熱量高く語り、「このキャンペーンはすごいんすよ」「一切無駄がないんすよ」とその魅力を力説。注意点として、「増量分は通常ポイントじゃないっすよ、Dポイント投資には投入できないんすよ」と述べるも、「増えた分はリアル投資ができる」と前向きな見解を示した。また、「エントリー期間が10月9日からで、実際のキャンペーンは11月1日から。この時間差攻撃があるんでエントリー忘れの人が結構いる」と、参加者への具体的なアドバイスも忘れない。



視聴者の質問コーナーでは、イースマ証券での米国株の購入方法にも触れ、「多分同じようにねやめちゃった人多いと思います」「順番にやっていけばいいんすけどね」と初心者にも分かりやすく解説。NVIDIA株の購入体験など、情報量たっぷりに体験を交えて語った。



最後は「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイ活頑張りましょう。今日も見てくれてありがとうございます」と視聴者へ呼びかけ、高評価とチャンネル登録も促しつつ動画を締めくくった。