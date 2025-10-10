¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿TBS¡¢Èó¾ï¼±¥¯¥¤¥º¤ÎÎ¢¤Ë¡È¿å¥À¥¦P¡É¡Ö¸í²ò¤äÊÐ¸«¤ò½õÄ¹¡×¤È»ØÅ¦¤Î²áµî
¡¡10·î4Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤¿°ìÌä¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÂç¤¤ÊÏÀÁè¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½÷Í¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¤¬µ¯¤³¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬TBS¤ËÀµ¼°¤Ê¹³µÄÊ¸¤òÁ÷ÉÕ¡£ÈÖÁÈÂ¦¤Ï¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¹¶¤á¤¿±é½Ð¡É¤¬»×¤ï¤ÌÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡Ä·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤«¤é¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¹ËöÎÃ»Ò
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¼ï¤â¥¯¥¤¥º¤Ë
¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¼¡¤Î¤¦¤Á¡¢»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦?¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¡£ÁªÂò»è¤Ë¤Ï¡Ö1ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢2º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢3°ËÎÉÉô½¨¼ù¡¢4¹ËöÎÃ»Ò¡×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¹Ëö¤Ï4·î7Æü¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»ÔÆâ¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤êÀþ¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï6ÆüÉÕ¤ÇTBS¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¹³µÄÊ¸¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢TBS¤Ï9Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¸½ºßÁÜººÃæ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀµ¼°¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡ÖÀßÌä¤ÎÀµ²ò¤Ï¡Ø3¡Ù¤Ç¡¢¹Ëö¤Î165¥¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È»ö¼Â¡É°·¤¤¡£¤·¤«¤â¥¯¥¤¥º¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¹Ëö¤¬¼áÊü¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËMC¤Î¹â»³°ì¼Â¤¬¡Ø¹Ëö¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¤ÎºÝ¡¢¥¸¡¼¥×¥°¥é¥ó¥É¥Á¥§¥í¥¡¼¤Ç»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÊäÂ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼¡¤ÎÀßÌä¡Ø100m¤òºÇ¤âÂ®¤¯Áö¤ë¤Î¤Ï?¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø1¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ù¡Ø2¥±¥ó¥·¥í¥¦¡Ù¡Ø3¼Æ¸¤¡Ù¡Ø4¥°¥é¥ó¥É¥Á¥§¥í¥¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¹Ëö¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¼ï¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£´°Á´¤ËÈÖÁÈ¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¤â·Ý¿ÍÆ±»Î¿ÈÆâ¤Ç°¾è¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò°·¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¤³¤Î¡ÈÈó¾ï¼±±é½Ð¡É¤ËGO¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£²á·ã¤Ê´ë²è¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀí¤Ã¤¿´ë²è¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤â¡£2·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¿Í´ÖÀºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢VTRÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Âºß¤¹¤ë³Ø¹»Ì¾¤òµó¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ø¤¤¤¸¤á¤òÂêºà¤È¤·¤¿²Í¶õ¤ÎÀßÄê¡Ù¤ò±é½Ð¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢¼Âºß¤¹¤ë³Ø¹»¤è¤ê¡¢¡Ø¸½¼Â¤È²Í¶õ¤Î¶èÊÌ¤¬Û£Ëæ¤ÊÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ç¡¢¸í²ò¤äÊÐ¸«¤¬½õÄ¹¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹³µÄ¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ç¼Õºá¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡È¿å¥À¥¦´¶³Ð¡É¤¬¡Ø¸åÌëº×¡Ù¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ëö¤Ï2022Ç¯¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÇÛÎ¸¤â¤Ê¤¯¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£